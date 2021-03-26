مياه سوهاج تطلق أول لعبة إلكترونية للتوعية بترشيد الاستهلاك.. صور

سوهاج محمود مقبول

تطلق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أول لعبة إلكترونية على مستوى الوطن العربى (save water EG) للتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المياه المهدرة. صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه جارى إتاحة اللعبة على المتاجر الإلكترونية (Google play) و (App store) خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار رئيس مياه سوهاج فى بيان له اليوم إلى أن أهم ما يميز تلك اللعبة أنها تضم عددا من الشخصيات تعبر عن العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فهناك شخصية للمهندس والكيميائى والمحصل والفنى وذلك بهدف جذب الجمهور وتحفيزه على تحميل اللعبة.

وأكد اللواء المهندس محمد البدرى أن اللعبة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الترشيد لدى المواطنين، حيث تقوم الشخصيات التى تحتويها تلك اللعبة بمنع رش الطرق بالخراطيم وغلق صنابير المياه المفتوحة والتصدى لظاهرة غسيل السجاد وغلق مطابق الصرف الصحى وكذلك تجميع نقاط المياه والقطع الموفرة التى تساهم فى ترشيد إستهلاك المياه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن تلك الفكرة البسيطة تساهم بشكل كبير فى تأسيس جيل لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه وتربية النشاء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الإستهلاك لضمان مستقبل مائى مناسب للأجيال القادمة.



















