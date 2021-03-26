مواصفات القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها ومميزاتها × 15 معلومة

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع في 15 معلومة مميزات وأهم مواصفات القطارات الإسبانية التي تعاقدت عليها السكة الحديد في إطار تحديث أسطول قطاراتها، وموعد وصول أول دفعة منها، خلال التقرير التالى:

1ـ صفقة القطارات الإسبانية تشمل 6 قطارات مكيفة جديدة.

2ـ قيمة الصفقة تبلغ 126 مليون يورو.

3ـ السكة الحديد أكدت أنه سيجرى توريد أول قطار منها خلال يوليو المقبل بدلا من مارس الجارى.

4ـ جارى إنشاء ورشة جديدة لصيانة عربات القطارات الإسبانية الجديدة بمنطقة الفرز بالقاهرة مرفقة بمجمع الورش المركزية.

5ـ سيتم تجربة أول قطار واختباره على خطوط السكة الحديد لمدة 6 شهور للتأكد من إجراءات سلامته والمواصفات.

6ـ سيتوافد وصول باقى الدفعات بواقع قطار كل شهرين ضمن الصفقة المتعاقدة عليها السكة الحديد.

7ـ الصفقة يمول تكلفتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صورة قرض ميسر.

8ـ مخطط وصول الدفعة الأخيرة من الصفقة مع بداية 2022.

9ـ كل قطار من القطارات الجديدة مكون من جرار وعربة قوى (تغذى عربات القطار بالتكييف) وعربة بوفيه و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.

10ـ عربات القطارات الجديدة مصنعة من الألومنيوم وهو ما يقلل وزنها مما يساعد على توفير استهلاكها من الوقود فى الرحلة.

11ـ جسم العربات وهيكلها مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لها.

12ـ القطارات الجديدة المتعاقد عليها بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة.

13ـ كل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية.

14ـ يوجد شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة.

15ـ سيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.