اليوم السابع
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مكتب التمثيل العمالى بالسعودية يوضح ضوابط الحج للعام الحالى

الجمعة، 26 مارس 2021 10:25 ص
مكتب التمثيل العمالى بالسعودية يوضح ضوابط الحج للعام الحالى الحج
كتب ـ محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ "وزارة القوى العاملة"، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالمكتب العمالى بجدة، لفت فيه إلى أن المملكة العربية السعودية وضعت 9 ضوابط لحج هذا العام منها: ضرورة حصول حجاج الداخل والخارج على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع شهر ذى الحجة .

وألزمت الضوابط الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، وتكون الجرعة الثانية قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين فى الحج على جرعتى اللقاح المعتمد فى المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع .

كما ألزمت الضوابط ارتداء الكمامة لجميع الحجاج العاملين فى جميع الأوقات، وإظهار نتيجة فحص مخبرى معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 ساعة من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة، وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبرى المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

وتضمنت الضوابط وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذى الحجة، واستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 إلى 60 عاما، والتنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة .

وأكدت الضوابط ضرورة التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج .

 


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