اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"مصر للطيران" تسير غدا السبت 63 رحلة جوية لعدة جهات تقل 6262 راكبا

الجمعة، 26 مارس 2021 01:06 م
"مصر للطيران" تسير غدا السبت 63 رحلة جوية لعدة جهات تقل 6262 راكبا مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسير مصر للطيران غدًا السبت 27 مارس 63 رحله جوية بمعدل 42 رحله دوليه إلى كلمن تورونتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبى، الدوحة، عمّان، لندن، نيويورك، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، دبى، ميونيخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، أثينا، البحرين، نيروبى، أديس أبابا، الشارقة، الخرطوم، و18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6262 راكبا.

 

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

 

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.


وزارة الطيران

شحن جوي

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

تسير رحلاتاليوم

رحلات مصر للطيران

عدد رحلات مصر للطيران

فيروس كورونا

اخبار الطيران

اخبار مصر للطيران

عودة الرحلات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة