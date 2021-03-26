"مصر للطيران" تسير غدا السبت 63 رحلة جوية لعدة جهات تقل 6262 راكبا

كتب أحمد مصطفى

تسير مصر للطيران غدًا السبت 27 مارس 63 رحله جوية بمعدل 42 رحله دوليه إلى كلمن تورونتو، بيروت، بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، أبوجا، أبوظبى، الدوحة، عمّان، لندن، نيويورك، موسكو، باريس، مدريد، إسطنبول، بروكسل، جنيف، امستردام، كوبنهاجن، دبى، ميونيخ، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، أثينا، البحرين، نيروبى، أديس أبابا، الشارقة، الخرطوم، و18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6262 راكبا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.