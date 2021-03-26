اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 01:36 م
خالد صلاح
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مصر تدين استمرار مليشيات الحوثى فى استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية

الجمعة، 26 مارس 2021 01:11 م
مصر تدين استمرار مليشيات الحوثى فى استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية سامح شكرى وزير الخارجية
أ ش أ

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أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم /الجمعة/ عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها أمس عَبْر عدد من الطائرات المُفخخة، فضلاً عن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان بمقذوف. 
 
واستنكرت مصر مُجددًا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن. 
 
وأكدت مصر - مجددا - على تضامنها ووقوفها، حكومة وشعبًا، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

السعودية

الحوثيين

مصر

اليمن

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