اليوم السابع
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مصرع شخص فى تحطم مروحية روسية

الجمعة، 26 مارس 2021 02:00 ص
مصرع شخص فى تحطم مروحية روسية تحطم طائرة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أكد المكتب الصحفى لوزارة الطوارئ الروسية مصرع شخص واحد فى تحطم مروحية من نوع "كا-32" تابعة للوزارة، فى مقاطعة كالينينغراد الروسية غربى البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقالت الوزارة لوكالة "تاس" الروسية، إنه كان على متن المروحية 3 أشخاص، واحد منهم نجا من الحادث دون أن يحتاج إلى مساعدة طبية، وهو قائد الطاقم، والثانى نقل إلى المستشفى بينما لقى الثالث مصرعه.

 

ويعمل أكثر من 50 شخصا وأكثر من 10 آليات فى مكان تحطم المروحية، حيث أقيم مقر عمليات خاص بالحادث وتم تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب تحطم المروحية.

 

يذكر أن مروحيات "كا-32" متعددة الوظائف مخصصة لأعمال الإغاثة وإخماد الحرائق وإجلاء المصابين من مناطق الكوارث ونقل حمولات يصل وزنها إلى 5 أطنان.

 

 

 


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