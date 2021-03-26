مشروعات تنموية بأكثر من نصف مليار جنيه بسوهاج ضمن "حياة كريمة" × 6 معلومات

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج، حالة غير مسبوقة من التطوير فى بنيتها التحتية، خاصة المشروعات التى تخدم المواطن فى كافة مناحى الحياة، تلك المشروعات تأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية بالصعيد وتنميته، هذا الاهتمام انعكس بشكل واضح من خلال مشروعات فى الصحة والتعليم ومياه الشرب وغيرها وغيرها من المشروعات فلا يكاد يمر أسبوعا واحد إلا ويتم افتتاح مشروعات بالقرى والنجوع والمراكز.

"اليوم السابع"، يستعرض أهم المشروعات التنموية فى إطار خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض سوهاج كالتالى:

1 - وحدة نجوع الصوامعة شرق البيطرية والتى تم افتتاحها فعليا اليوم بتكلفة مليونا و800 ألف جنيه، على مساحة 600 متر مربع، وتفقد الوحدة الجديدة والتى تخدم قرية الصوامعة شرق بالإضافة إلى 19 نجعا وتابعا .

2 - مشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة، والتى تقام على مساحة 3200 متر مسطح، بتكلفة 80 مليونا و500 ألف جنيه، بطاقة 8000 متر مكعب/ يوم، والمعدة لخدمة 45 ألف نسمة قابلة للتوسعات حتى 2050م.

3 - أعمال كوبرى البلينا العلوى أعلى السكة الحديد، والذى وصلت نسبة التنفيذ به 95%، بطول 1834 مترا وعرض 22 مترا، بتكلفة 257 مليون جنيه، بعدد 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادى الغربية، شاملا عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية، حيث تابع المحافظ أعمال رفع الكمر المعدنى أعلى ترعة نجع حمادي، موجها بتكثيف الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ تمهيدا للانتهاء من الاعمال وافتتاح الكوبرى خلال الأيام القادمة .

4- أعمال إنشاء كوبرى جرجا العلوى أعلى السكة الحديد، والذى وصلت نسبة التنفيذ به 96%، بطول 1300 متر وعرض 6.5 متر، بتكلفة 44 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال جسم الكوبرى ولم يتبق إلا أعمال الرصف والتشطيبات النهائية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع وافتتاحه خلال الشهر المقبل، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

5 - إنشاء محطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم بتمويل من البنك الدولى للتنمية المحلية بتكلفة تبلغ 80.5 مليون جنيه، والمحطة تبلغ طاقتها الإنتاجية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم، وأنه تم البدء فى أعمال تنفيذ المشروع فى ديسمبر 2020 على مساحة 3200 متر لتغذية 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، وأنه من المتوقع الانتهاء من أعمال التنفيذ ودخول المحطة للخدمة فى ديسمبر 2021.

6 - محطة معالجة صرف صحى الهجارسة، والذى تم تنفيذها على مساحة 56 فدانا بطاقة تصميمية 2000 متر مكعب يوم تم الانتهاء من استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد بقيمة 12 مليون جنيه، تم استكمال وتأهيل شبكات الإنحدار بقيمة 9.7 مليون جنيه، وتم استكمال وتأهيل محطة معالجة الهجارسة، وتنفيذ خط السيب النهائى لمصرف غرب سوهاج بقيمة 35.1 مليون جنيه، هذا بالإضافة الى تأهيل مزرعة معالجة الهجارسة بقيمة 15.6 مليون جنيه.



اجزاء من الكوبرى



أعمال أحد الكبارى



اعمال التسليح بالمشروع



اعمال تنفيذ الكوبرى



أعمال مد الخطوط



اعمال مشروع جديد



شدات اعمال بالمشروع



شدات معدنية بأحد الكبارى



كوبرى البلينا



كوبرى تحت الإنشاء



كوبرى جرجاد



كوبرى ومشروع جديد بسوهاج



لوحة تخطيطية بالمشروع



لوحة- تعريفية- بالمشروع