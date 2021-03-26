مدينة الزينية بالأقصر تحصل على دعم بتكليف أطباء للعمل بالوحدات الصحية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه نظرا لعجز الأطباء بالوحدات الصحية للمركز والمدينة، تم التنسيق مع الدكتور طاهر أيوب مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بالزينية، لتكليف عدد من الأطباء للعمل فى الوحدات الصحية بالزينية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تلك الخطوة بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تم تكليف 4 أطباء من مستشفى الأقصر العام للعمل بالوحدات الصحية للزينية، وذلك اعتبارا من الأسبوع القادم، موضحاً أنه جارٍ متابعة التنفيذ حفاظاً على صحة المواطنين.

وفى نفس آخر، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم، ومتابعة سير تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، أكد العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه يتابع أولاً بأول برفقة يوسف جلال نائب رئيس المركز بمتابعة أعمال رصف طريق نصرالله _ طراد النيل الأقصر على مسافة 300 متر، وذلك بتنفيذ الشركة الوطنية للطرق ومديرية الطرق والنقل بالأقصر وتحت إشراف المهندس شعبان كريم على مدير إدارة الطرق بالمركز، وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع حشائش الحلف على طريق نصر الله العشى وذلك بمتابعة اشرف سعدالدين مدير المتابعة الميدانية بالمركز، وهدى الطواب شرقاوى رئيس قرية الزينية بحرى، وعلى النادى سكرتير القرية.

كما تجرى مدينة الزينية العمل فى طريق الستين، حيث جارٍ رصف الطريق على مسافة كيلو ونصف، وهو الطريق الرابط بين الطريق الجانبية لخط السكة الحديد ومدخل قرية الزينية بحرى، وهو من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى.