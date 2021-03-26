اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل وزير الأوقاف لاحتفال المحافظة بعيدها القومى

الجمعة، 26 مارس 2021 11:52 ص
محافظ بنى سويف يستقبل وزير الأوقاف لاحتفال المحافظة بعيدها القومى جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مستهل زيارته لبنى سويف اليوم الجمعة، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكرى للمحافظة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يعقد محافظ بنى سويف ووزير الأوقاف لقاء مع الأئمة والدعاة بديوان عام المحافظة قبيل التوجه لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز والتى ينقلها التليفزيون المصرى على الهواء مباشرة، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى مارس 2021.

 


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