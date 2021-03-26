محافظ أسوان: أكثر من 20 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة، التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لـ"اليوم السابع"، أن قيمة المتحصلات المالية لطلبات التصالح وصلت حتى اليوم، إلى نحو 72 مليون جنيه، بإجمالى أكثر من 20 ألف طلب تصالح، بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وتابع محافظ أسوان، بأنه توجد توجيهات مشددة لتقديم كافة التيسيرات لتسهيل إجراءات إستلام الملفات ، وحسن التعامل مع المواطنين ، مع العمل على دفع اللجان الفنية لسرعة فحص الملفات وتكثيف أعمال المعاينات لسرعة الانتهاء من إجراءات البت وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأشار "عطية" إلى أن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أى أضرار .

وناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجارى، مكلفاً مسئولى المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لاستثمار هذه الفرصة الذهبية وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى، حيث يعتبر الشهر الحالى هو الموعد النهائى للتصالح.