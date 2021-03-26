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محافظة القاهرة تطفئ الإنارة ساعة بمنشآتها للمشاركة فى "ساعة الأرض" غدا

الجمعة، 26 مارس 2021 11:41 ص
محافظة القاهرة تطفئ الإنارة ساعة بمنشآتها للمشاركة فى "ساعة الأرض" غدا ساعة الأرض
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستشارك غدًا السبت الموافق 27 مارس فى الحملة العالمية لترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى "ساعة الأرض"بإطفاء الإنارة غير الضرورية بنسبة 50% لمدة ساعة، من الثامنة والنصف مساءً وحتى التاسعة والنصف مساءً بديوان عام المحافظة وميدان عابدين وكافة المبانى العامة والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة عدا غرف العمليات، مع تكليف الإنارة المركزية بتخفيض الإضاءة فى الشوارع الرئيسية وعملها بطاقة 50 % خلال الفترة المحددة .

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم، إن "ساعة الأرض" تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة فى هذا الحدث كما دعا المواطنين للمشاركة فيه بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى جانب توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، تهدف إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت قد بدأت فى مدينة سيدنى بأستراليا عام 2007 وشارك بها أكثر من 2 مليون مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار " ساعة للأرض " ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها فى الأعوام التالية .

 


القاهرة

يوم الارض

الاحتباس الحراري

اطفاء الانارة

ساعة الأرض

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