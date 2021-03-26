اليوم السابع
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محافظة السويس تحتفل بتكريم الأمهات المثاليات ويوم اليتيم واليوم العالمى للمرأة

الجمعة، 26 مارس 2021 10:54 ص
محافظة السويس تحتفل بتكريم الأمهات المثاليات ويوم اليتيم واليوم العالمى للمرأة جانب من التكريم
السويس- سيد نون

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شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حفل تكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة ويوم المرأة العالمى ويوم اليتيم بحضور الدكتورعبد الله رمضان نائب المحافظ ومديرى المديريات ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والمجلس القومى للمرأة وذلك تقديرا وعرفانا بمكانة المرأة فى المجتمع.

وفى بداية الاحتفال، أشاد المحافظ بمكانة المرأة ودورها فى تربية أولادها ورعاية أسرتها ودورها كمرأة عاملة تعمل جنبا الى جنب مع الرجل فى جميع الميادين، مؤكدا على الدور الفعال الذى لعبته المرأة المصرية خلال الثورة المصرية الحديثة.

وفى نهاية الاحتفال كرم المحافظ والدة الشهيد نقيب محمد عمرو الطاهر، كما كرم ناهد سمير أحمد الأم المثالية بمحافظة السويس ووداد محمد أحمد والتى فازت بالمركز الثانى وأنوار أبو على إسماعيل والفائزة بالمركز الثالث.

كما كرم المحافظ صباح عبد العظيم الأم المثالية على مستوى المؤسسات وراية محمد سليمان الأم المثالية لمتحدى الإعاقة  وذوى الهمم وماجدة عبد الحميد مرموش الأم المثالية البديلة .

ومن ناحية أخرى كرم صقر عدد من الأطفال من دار لرعاية الأيتام ودار للرعاية المتكاملة للفتيات وبعض الفتيات من إحدى الجمعيات لتفوقهم العلمى والدراسى.


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