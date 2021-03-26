لأول مرة.. غواصات روسية تنجح فى تحطم الجليد وتصعد إلى السطح بالقطب الشمالى

موسكو (رويترز)

قال قائد أسطول الغواصات الروسى فى اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين عبر الفيديو اليوم الجمعة، إن 3 غواصات صواريخ باليستية نووية روسية صعدت إلى السطح فى وقت واحد محطمة جليد القطب الشمالى خلال تدريب.

وقال القائد الأميرال نيكولاى يفمينوف، إن الغواصات أجرت المناورة المعقدة "للمرة الأولى فى تاريخ البحرية الروسية، وأضاف أن الغواصات صعدت فى دائرة نصف قطرها 300 متر وإن سمك الجليد الذى حطمته 1.5 متر.

وعمل الكرملين على تعزيز الدفاعات الروسية فى القطب الشمالى الذى وصفه بوتين بأنه منطقة حيوية للمصالح الروسية بعد أن جعل تغير المناخ الوصول إليه أسهل.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للغواصات وهى تصعد من تحت الجليد محدثة ضوضاء عالية. وبعد أن صعدت إحداها ظهر بحار فوقها ولوح بيده أمام كاميرا.

وأُجرى التدريب بالقرب من أرخبيل جزر فرانز يوزيف لاند فى المحيط المتجمد الشمالى واستهدف اختبار المعدات العسكرية الروسية فى ظروف الطقس شديد البرودة.

وقال بوتين "حملة القطب الشمالي... لا مثيل لها فى تاريخ روسيا السوفيتى والحديث".