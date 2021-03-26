ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية، اليوم /الجمعة/، عن رئيس الوزراء قوله -"لا يزال عدد المصابين اليومي بفيروس كورونا في حدود 300-400 حالة، وعلى الرغم من إرهاق الشعب من إطالة أمد التباعد الاجتماعي، غير أن التراخي في الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في بعض الحالات يثير قلقا، حيث تخطط الحكومة لتنفيذ إجراءات صحية إضافية حتى يستقر وضع حالات الإصابة بالفيروس".



وأضاف، أنه سيتم تعزيز إدارة منشآت متعددة الاستخدامات والحد من الاستخدام لمن له أعراض مرضية، وتوسيع الاختبارات التشخيصية لاكتشاف من به الأعراض المرضية .