اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 04:40 ص
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كندا: يجب الإسراع فى تشكيل حكومة لبنانية فعالة لتطبق الإصلاحات

الجمعة، 26 مارس 2021 04:00 ص
كندا: يجب الإسراع فى تشكيل حكومة لبنانية فعالة لتطبق الإصلاحات مارك جارنو وزير خارجية كندا
بيروت أ ش أ

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أكد وزير خارجية كندا مارك جارنو، أهمية تشكيل حكومة لبنانية فى أسرع وقت ممكن، وأن تعمل تلك الحكومة بفعالية على تطبيق الإصلاحات التى يطالب بها الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الكندى مع نظيره اللبنانى شربل وهبه، جرى خلاله التأكيد على عمق الصداقة والتعاون الدائم بين البلدين، ووقوف كندا الثابت إلى جانب لبنان فى هذه الظروف الصعبة التى يجتازها، وذلك بحسب بيان عن وزارة الخارجية اللبنانية.

وأشار وزير خارجية كندا إلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية فى موعدها العام المقبل من دون تأخير أو تأجيل تحت أى عذر كان. كما شدد على أهمية السير بالتحقيقات القضائية فى انفجار ميناء بيروت البحرى بصورة فعالة ومستقلة وغير منحازة، بالإضافة إلى ضرورة التحقيق فى جريمة اغتيال الناشط البارز لقمان سليم وتحقيق العدالة بشأنها.

وأعرب الوزير جارنو عن شكره للبنان على المواقف التى اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخرا فى المحافل الدولية بشأن حرية الإعلام، ومنع التوقيف التعسفى بين الدول، والموافقة على تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام.

 


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