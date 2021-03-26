كل ما تريد معرفته عن مفاعل أنشاص النووى × 7 معلومات

كتبت رحمة رمضان

بدأت هيئة الطاقة الذرية فى إعداد دراسة جدوى لتطوير مفاعل أنشاص1 البحثى لمواكبة التطور التكنولوجي في المفاعلات النووية البحثية على مستوى العالم لتعظيم الاستفادة منه، "اليوم السابع" يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن مفاعل أنشاص النووى للأبحاث أو مفاعل مصر للأبحاث والذى يعد المفاعل البحثى الأول فى مصر كالآتى:



1- يطلق عليه البعض مفاعل مصر للاختبارات والأبحاث وأول مفاعل نووى فى مصر.



2- تم توريده لمصر من قبل الاتحاد السوفيتي فى عام 1956.



3- ترجع ملكية المفاعل ومهمة تشغيله لهيئة الطاقة الذرية المصرية (AEA) ومقرها مركز البحوث النووية في أنشاص، الواقع على بعد 40-60 كيلومترا شمال شرق القاهرة.



4- المفاعل هو مفاعل أبحاث تم استيراده من روسيا، من نوع "خزان الماء الخفيف (WWR)" (تبريد وتهدئة للنيترونات بالماء الخفيف) بقدرة 2 ميجا وات [6] شاملا حمولة وقود ابتدائية قدرها 3.2 كجم من يورانيوم U235 تخصيب 10٪ (EK-10) [1].



5- في الثمانينيات من القرن العشرين تم إغلاق المفاعل 1 لتحديث وتوسيع إمكانات التشغيل للمفاعل بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



6- في أبريل 2010 تلفت إحدى مضخات تبريد المفاعل ETRR-1، وتم إصلاح الحادث على الفور دون أي تسرب للمياه المشعة.



7- يعتبر مفاعل أنشاص1 معطلا حاليا نتيجة عدم تطويره على مدار السنوات الماضية.