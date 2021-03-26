كل ما تريد معرفته عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

كتب: مدحت عادل

استطاعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تفرض نفسها لتصبح أحد الأذرع الاستثمارية في أحد أفضل المواقع الاستثمارية في مصر حاليا، بفضل الجهود والنقلة النوعية التي حققتها الهيئة على مستوى الموانئ أو على المستوى الصناعي والاستثماري.

ومن هذا المنطلق، يعرض "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن الهيئة الاقتصادية وما شهدته من تطورات في السنوات الأخيرة.

س - ما هي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج - جاء إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية منشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت.

س - متى تم تعيين أول مجلس إدارة للهيئة؟

ج - تم تعيين أول مجلس إدارة في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

س - كم تبلغ مساحة الهيئة الاقتصادية؟

ج - تبلغ مساحتها الإجمالية 460.6 كيلو متر مربع، وهي تعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة والتي تبلغ 721.5 كيلو متر مربع.

س - كم يبلغ عدد الموانئ التابعة للهيئة؟

ج - يتبع الهيئة الاقتصادية 6 موانئ بحرية، وهي: شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، هي: المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.

س - كم يبلغ حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؟

ج - سجل حجم الاستثمارات بالمنطقة نحو 25 مليار دولار، وفقا لآخر تقدير صادر عن الهيئة، ومن المستهدف أن يصل إلى نحو 50 مليار دولار بحلول 2030، ويُصَنّف مشروع الفايبر جلاس المقام في منطقة العين السخنة ضمن أكبر المشروعات الصناعية ضخامة من حيث حجم الاستثمار بواقع 580 مليون دولار، ليضع مصر في المركز الثالث عالميا للدول المنتجة للفايبر جلاس، و200 مليون دولار عوائد تصدير سنويا.