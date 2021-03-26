كرم جبر: حديث عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام غير لائق وخرج من نطاق الحرية

كتب محمد شرقاوى





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: "بصفتى رئيس المجلس مش عاوز أدخل فى آراء القضاء.. وهذا الهجوم غير مسبوق ومن حقنا نطلب حقنا بالقانون لأننا فى دولة قانون.. إحنا واثقين فى عدالة القضاء ونحن فى دولة محترمة". علق كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، على ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية ضد الإعلام المصرى: "تقدمنا بشكوى للنائب العام.. والقضية أمام النائب العام للبت فيها.. وهناك علامات استفهام حول هذه الحملة التى تثار فى هذا الوقت ونترك الأمر للقضاء.. وخرج من نطاق الحرية للسب والقذف".وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى: "بصفتى رئيس المجلس مش عاوز أدخل فى آراء القضاء.. وهذا الهجوم غير مسبوق ومن حقنا نطلب حقنا بالقانون لأننا فى دولة قانون.. إحنا واثقين فى عدالة القضاء ونحن فى دولة محترمة".

أكد مجلس نقابة الإعلاميين، أنه تابع ببالغ الدهشة والتعجب والاستنكار ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة عبر صفحته الرسمية صباح الخميس، متحدثا بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصرى، والذى تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لأستاذ جامعي أن يستخدمه، مخالفا فى ذلك الأساليب النقدية المهنية والعلمية.

وأضاف مجلس نقابة الإعلاميين، أن عضو هيئة التدريس خرج فى حديثه عن حرية التعبير إلى السب والقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلاميه باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة فى زمن التريند.

وأوضح مجلس نقابة الاعلاميين، أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه الإعلام المصرى ورجاله الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، مضيفا: "وعليه فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية (الجنائية - التأديبية) تجاه هذا الشخص الذى أخطأ وعن عمد فى حق الإعلاميين والإعلام المصرى وكأنه مدفوع بلا وعي أو تفكير فيما يقول".