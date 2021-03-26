كامالا هاريس: تم تسليم أكثر من 100 مليون شيك للشعب الأمريكي

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، تسليم الشيكات المتعلقة بخطة الإنقاذ الأمريكية الى المواطنين الامريكيين، وغردت على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تم تسليم أكثر من 100 مليون شيك للشعب الأمريكي، الـ 100 مليون شيك لدفع الإيجار.

الـ100 مليون شيك لعمل الرهن العقاري. الـ100 مليون شيك لوضع الطعام على المائدة. الـ100 مليون شيك لدفع الفواتير، هذه الشيكات لتحقيق الدعم أمام ازمة COVID.



نائبة بايدن على تويتر

كما أكد البيت الأبيض، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر التمويل المطلوب للمساعدة في دعم بقاء العاملين فى الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا فى عملهم، ونشر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جانبا من تفاصيل كيفية مساعدة خطة الإنقاذ الأمريكية للمجتمعات التي تكافح في جميع أنحاء البلاد في أعقاب COVID-19.

وأفاد البيت الأبيض، بأن القانون سيوزع أكثر من 360 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لحكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، لافتًا إلى أن هذا التمويل يساعد على إبقاء العاملين في الخطوط الأمامية في العمل.

وتابع: "إجمالاً، تقدم خطة الإنقاذ الأمريكية مئات المليارات من الدولارات كإغاثة فورية للمجتمعات الأمريكية - وتمكيننا من التعاون والتغلب على هذا الوباء وإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية".

يأتى هذا فيما، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن - فى وقت سابق - أن تفشي فيروس كورونا فى الولايات المتحدة أثر بشكل كبير على النساء والأسر، ولكن خطة الإنقاذ ستوفر المساعدة لمعالجة هذه الأزمات، ذاكرا بعض الإيجابيات التي ستحققها خطة الانقاذ لمواجهة جائحة كورونا من خفض الفقر لدى الأطفال، وزيادة رعايتهم، وتوفير التمويل لفتح المدارس.