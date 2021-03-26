"قومى المرأة" ببنى سويف: تدريب أهالى قرى حياة كريمة على أهمية المشروعات الاقتصادية

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن حملة طرق الأبواب الأخيرة التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف استهدفت قرى حياة كريمة .

وأضافت نرمين محمود لـ"اليوم السابع"، أن المجلس القومى للمرأة استهدف القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الأهالى على أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدات وأسرهن.

وأكدت نرمين محمود أن حملة طرق الأبواب الأخيرة التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف استهدفت 32 قرية تم خلالها استهداف 7587 سيدة و6359 رجلا.

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه قد تم إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة فى المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بتلك القرى ، وذلك بالتوازى مع الجهود والمبادرات الأخرى التى يتم تنفيذها بباقى القرى، مشيراً إلى أن التطوير يتم فى ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة، فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.