اليوم السابع
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قطع المياه غدا عن العجوزة والدقى و4 مناطق أخرى بالجيزة 3 ساعات

الجمعة، 26 مارس 2021 02:00 ص
قطع المياه غدا عن العجوزة والدقى و4 مناطق أخرى بالجيزة 3 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 6 مناطق بمحافظة الجيزة غدا السبت انقطاعا في مياه الشرب لمدة 3 ساعات، تبدأ من الساعة 1 صباحا حتى 4 فجر السبت، وذلك بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بأعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة.
 
وأعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة ثلاثة ساعات اعتبارا من الساعة الـ1 وحتى الساعة الـ4 فجر غد السبت.
 
وأوضحت شركة مياه الشرب أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (حى العجوزة - حى الدقى - بين السرايات - شارع الجامعة - شارع مراد - شارع النيل السياحى).
 
وأكدت المحافظة أن شركة مياه الشرب ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع، وللطوارئ يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

الجيزة

مياه الشرب

انقطاع المياه

محافظة الجيزة

الدقي

العجوزة

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