غلق كيان وهمى بالإسكندرية لمزاولته العملية التعليمية دون ترخيص

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة منشأة ومقرها الإسكندرية، تدعى أنها تمنح شهادات فى مجال التمريض، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارًا بغلقها، كما قام بمخاطبة محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بجهود اللجنة فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة.