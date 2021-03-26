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غلق جزئى لمحور روض الفرج بالاتجاهين 10 أيام لصيانة الفواصل بدءًا من الغد

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 ص
غلق جزئى لمحور روض الفرج بالاتجاهين 10 أيام لصيانة الفواصل بدءًا من الغد محور روض الفرج
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ غدا الإدارة العامة لمرور الجيزة غلق جزئى لمحور روض الفرج في الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق بالجيزة، لصيانة الفواصل، ويستمر الغلق لمدة 10 أيام تبدأ من غدٍ السبت حتى الإثنين المقبل5 أبريل.
 
وقالت محافظة الجيزة، إنه سيتم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج فى الاتجاهين أعلى جزيرة الوراق، على بعد 100 متر تقريبا من كوبرى تحيا مصر وذلك بالتناوب، حيث سيجرى غلق 3 حارات مرورية وترك 3 حارات لعدم تعطيل الحركة المرورية وذلك لمدة عشرة أيام ابتداء من يوم السبت الموافق 27 مارس الجارى، وحتى يوم الاثنين الموافق 5 أبريل المقبل، على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء فقط طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.
 
وأكدت المحافظة، أن ذلك يأتى فى إطار القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج، مشيرة إلى أنه سيجرى نشر كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية أثناء الأعمال من خلال الشركة المنفذة. 
 
وأضافت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وجرى نشر خدمات مرورية لتيسير الحركة المرورية.

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