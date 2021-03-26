اليوم السابع
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طوارئ فى مستشفيات بنى سويف تحسبا لاستقبال أى حالات من حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 06:42 م
طوارئ فى مستشفيات بنى سويف تحسبا لاستقبال أى حالات من حادث قطارى سوهاج حادث قطارى سوهاج - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ببالغ الأسى والألم ضحايا حادث قطارى سوهاج ، الذي وقع اليوم الجمعة، راجياً المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يربط على قلوب ذويهم وأسرهم، وأن يمن عليهم بنعمة الصبر والسلوان ، معرباً عن دعواته بعاجل الشفاء للمصابين.

ووجه فور وقوع الحادث برفع درجة الاستعداد بكافة مستشفيات المحافظة العامة والمركزية والتعليمية ، تحسبا للتدخل وتوفير الدعم  للتعامل مع تداعيات الحادث الأليم الذي شهدتها محافظة سوهاج ، وإمكانية استقبال أي مصابين في الحادث ، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لتوفير أية تيسيرات من شأنها تخفيف وطأة الحادث وتقديم يد العون في مثل هذه الحالات الطارئة التي تستلزم تضافر وتكاتف كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتجاوز تلك المحنة.

 


اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

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