اليوم السابع
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طوارئ فى المستشفى الجامعى ببنى سويف لاستقبال مصابى حادث قطار سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 03:31 م
طوارئ فى المستشفى الجامعى ببنى سويف لاستقبال مصابى حادث قطار سوهاج حادث تصادم قطارين بطريق طهطا
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم، حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية بجامعة بنى سويف وبنك الدم، وجاهزية كافة الأطقم الطبية من كافة التخصصات، تحسبا لاستقبال أى أعداد من المصابين فى حادث تصادم قطارى سوهاج أو ارسال الأطقم الطبية للمساعدة في إجراء العمليات.

وأوضح الدكتور منصور فى بيان له، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، لتقديم كافة الدعم ووضع إمكانية مستشفى بنى سويف الجامعي والأطقم الطبية المختلفة وكافة المستلزمات تحت تصرف الدولة، مؤكداً على تواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض لإجراء أي عمليات جراحية على مدار الساعات القادمة بالمستشفى الجامعي.

وتقدم الدكتور منصور بخالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، راجيا من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

 

 


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