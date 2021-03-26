طقس الخليج.. رياح بالسعودية وحار فى البحرين والإمارات والعظمى بالكويت 29

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس فى درجات الحرارة، أما الامارات فتشهد طقس مائل للحرارة نهاراً، وطقس حار فى البحرين خلال النهار، وفى الكويت العظمى 29 °ﻡ

السعودية



توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار يصاحبها انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف ،حائل ، الرياض ، الشرقية) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والاوسط بسرعة 15-55كم ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على باب المندب بسرعة 15-55كم ساعة ، وارتفاع الموج متر ونصف الى ثلاث أمتار ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، ومغبرا نهارا على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غربا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا شرقا، ومائلا للحرارة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم س.

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن الخليج العربى سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والثانى عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثانى عند الساعة 05:42.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:48 والثانى عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والثانى عند الساعة 02:54.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 38 22 55 20 دبــى 38 23 80 20 الشارقة 38 24 55 15 عجمان 37 23 75 30 أم القيوين 36 20 70 25 رأس الخيمة 32 20 80 30 الفجيرة 30 23 85 50 العين 39 20 45 10 ليوا 39 21 45 15 الرويس 40 21 70 15 السلع 39 20 75 20 دلما 32 23 90 50 طنب الكبرى 33 23 85 45 طنب الصغرى 33 23 85 45 أبو موسى 33 23 85 45

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلا، ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين ولكنه من 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر هذه الليلة.

درجة الحرارة: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 % والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 29 °ﻡ

نهارًا

دافئ والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب فى المساء .

ليلًا

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .