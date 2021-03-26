ضبط 52 قضية تموينية والقبض على صاحب مخبز استولى على دقيق مدعم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن، حملة تموينية مكبرة على الأسواق لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 54 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة، وفق بيان اليوم الجمعة، عن ضبط صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء بقصد الإستيلاء على الدعم وتحقيق مكاسب ماليه غير مشروعة وتم ضبط " 500 " كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، وتم ضبط " 18 " علبة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير قبل بيعها للمواطنين.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط " 7 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و" 5 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية، و" 4 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 5 " قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و" 4 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجـــاري الإستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة.