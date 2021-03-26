صور.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا تكتيكيا موجها جديدا بدون حضور الزعيم كيم

كتب وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، أنها أطلقت صاروخا تكتيكيا موجها تم تطويره حديثا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، وبحسب التقرير، لم يتفقد الزعيم الكورى الشمالى كيم كونج أون الإطلاق، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية قد أكدت أن كوريا الشمالية نفذت الليلة الماضية إطلاق صاروخين باليستيين.

وأكد رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيديه سوجا، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر اليابان صاروخين باليستيين سقطا فى مياهه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

بدوره، أكد الجيش الكورى الجنوبى رصده إطلاق بيونج يانج جسما غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر، وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن تعليقا على هذا الاختبار، إن سلطات كوريا الشمالية "لم تغير سياساتها كثيرا".

وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت الأسبوع الماضى عمليتى إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بينما اعتبرت واشنطن أن هذه التحركات تمثل "أنشطة عسكرية طبيعية"، مؤكدة استعدادها للحوار مع بيونج يانج.



كوريا الشمالية تطلق صاروخا تكتيكيا موجها جديدا بدون حضور الزعيم كيم



كوريا الشمالية تطلق صاروخا تكتيكيا موجها جديدا