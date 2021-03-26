اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 04:09 ص
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شوارع البحيرة تتزين لاستقبال رمضان.. وفانوس محمد صلاح الأكثر مبيعا.. صور

الجمعة، 26 مارس 2021 04:00 ص
شوارع البحيرة تتزين لاستقبال رمضان.. وفانوس محمد صلاح الأكثر مبيعا.. صور فانونس محمد صلاح
البحيرة فريق المحافظات

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بزينة رمضان والفوانيس والأنوار بالشوارع.. هكذا يستعد المواطنون لاستقبال شهر رمضان الكريم، وهذا العام له طابع خاص مع انتشار أنواع الزينة الكثيرة، ومنها فانوس لاعب مصر العالمى محمد صلاح نجم ليفربول وغيرها من الأشكال الجديدة.

شارع عبد الحكم بمدينة أبو المطامير يعد من أكبر وأقدم شوارع محافظة البحيرة، وله طابع روحانى خاص، فوجدنا زينة رمضان تباع فى كل مكان، وبأشكالها المختلفة التى تشد المواطن لشرائها.

ويقول أيمن الجداوى، صاحب محل زينة رمضان فى شارع عبد الحكم، إنه يقوم ببيع جميع أنواع الزينة التى تعلق فى الشوارع وداخل المنازل، بأنواعها المختلفة التى تتناسب مع المواطنين، وأن الأسعار هذا العام فى متناول الجميع.

ويضيف أن من أهم الفوانيس، فانوس محمد صلاح الذى يبدأ سعره من 90 جنيها وله مميزات خاصة لأنه يغنى أهلا رمضان، أما عن الزينة فتنوعت بين الشرايط التى وصل سعرها 2 جنيه والأخرى 15 جنيها، أما الشبكات التى يتم وضعها على المنازل وصل سعرها 150 جنيها للخمس أفرع أما 10 أفرع سعرها 250 جنيها، وأيضا لمبة تضيئ أشكال بـ 75 جنيها.

وأشار الجداوى إلى أن الإقبال متوسط على شراء الزينة ومن المنتظر أن يزيد خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن الإقبال الأكبر على شرايط الزينة واللمبة الملونة، وأيضا فانوس محمد صلاح، وشبكات اللايت الكبيرة، وأيضا أدوات الزينة التى ترجعنا للزمن الجميل.

فانوس محمد رمضان
فانوس محمد رمضان

 

فانوس محمد صلاح نجم ليفربول
فانوس محمد صلاح نجم ليفربول

 

فوانيس رمضان في البحيرة
فوانيس رمضان في البحيرة

 

فوانيس رمضان
فوانيس رمضان

 

فوانيس وزينة رمضان
فوانيس وزينة رمضان

 


شهر رمضان

روحانيات رمضان

زينه رمضان

ابو المطامير

اسعار الفوانيس

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