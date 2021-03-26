شباب سوهاج يتوافدون للتبرع بالدم دعما لمصابى حادث قطارى طهطا.. صور

كتب – الأمير نصرى

استقبل بنك الدم بمستشفي سوهاج الجامعى، مساء اليوم الجمعة، المئات من الشباب لتقديم الدعم اللازم للمصابين فى حادث قطارى مدينة طهطا، والتبرع بفصائل الدم المختلفة للمساهمة فى إنقاذ مصابي الحادث.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد جابر المتحدث الرسمى باسم المستشفيات الجامعية بسوهاج، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن عددا من الشباب توافدوا على المستشفى للتبرع بالدم للمصابين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، مشيرًا إلى أنه تم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).

وأكد "مجاهد" توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجى تم الدفع بهم كدعم طبى من المركز القومى لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمى بمحافظة سوهاج.

وتابع "مجاهد"، أنه تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، حيث أقلعت قبل قليل طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



أكياس-الدم



الشباب-يتبرعون-بالدم-(1)



الشباب-يتبرعون-بالدم-(2)



شباب-سوهاج-يتوافدون-على-بنك-الدم-لدعم-مصابى-حادث-قطارى-طهطا-(1)