شاهد أضخم سباق للجمال بمصر.. الهجن المصرية تتسابق في مضمار شرم الشيخ

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا من أرض ميدان سباقات الهجن بشرم الشيخ، حيث انطلقت بطولة جديدة لسباقات الهجن برعاية اتحاد الهجن الإماراتى وتنظيم اتحاد الهجن المصرى ومحافظة جنوب سيناء .

وقال عيد حمدان، رئيس اتحاد الهجن الرياضى المصرى لـ"اليوم السابع"، إن البطولة تنظم على مدى يومين وتتكون من 30 شوطا بمشاركة هجانة من كل محافظات مصر على أرض مضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن وبحضور شعبى ورسمى .

وأضاف أن السباق سيراعى فيه كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن هذه هى البطولة الثانية بدعم الإمارات للموسم الحالى .

وبدوره قال الشيخ سلامة إبراهيم التربانى، رئيس لجنة المسابقات، إنه انتهت إجراءات تسجيل الهجن المقرر مشاركتها فى السباق الذى سينظم بأشواط بالراكب الآلى ويتم متابعته من أعضاء لجنة التحكيم لرصد الفائزين بالـ10 مراكز اولى من كل شوط .

وأضاف أن دعم اتحاد الهجن الإماراتى لسباقات الهجن المصرية ساهم فى عودتها مجددا للريادة وحرص كل الهجانة على المشاركة واختيار أحسن السلالات وتدريبها .

وأعرب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى، للهجن عن شكره باسم الهجانة المصريين وملاك الإبل، لاتحاد الهجن الإماراتى على الحرص على استمرار وتواصل الدعم لتشجيع الهجانة، واستمرار ريادة رياضة الهجن على أرض مصر .

وقال إن الرياضة أصبحت تجذب مهتمين من كل محافظات مصر من ملاك الإبل، ومشاهدين لها ومتابعين بمضمار السباق من أبناء المحافظات، والسائحين زوار مدينة شرم الشيخ .

يذكر أنه نظم الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء خلال اليومين الماضيين بطولة تنشيطية خلالها قدم ملاك هجن جوائز للمشاركين.

وسبق فى يناير الماضى تنظيم بطولة بدعم اتحاد الهجن الإماراتى، شاركت فيها 12 محافظة مصرية بإجمالى 28 قبيلة، وتسابقت خلالها 1200 من الهجن، وتعاونت فى تنظيمه الشباب والرياضة والطب البيطرى والصحة والثقافة.