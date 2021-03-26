اليوم السابع
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سقوط تاجر عملة بـ300 ألف دولار و310 ألف ريال سعودي

الجمعة، 26 مارس 2021 11:49 ص
سقوط تاجر عملة بـ300 ألف دولار و310 ألف ريال سعودي دولار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم ببيعها لراغبى شرائها وخاصة المستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساباته بإحدى البنوك التى أنشأها خصيصاً لهذا الغرض ، مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين "(310,000) ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودى – (300,000) ثلاثمائة ألف دولار أمريكى " ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


العملة

الاتجار بالعملة

الداخلية

الأموال العامة

حوادث

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