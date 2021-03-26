اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة، 26 مارس 2021 10:08 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021 الدولار
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.
 
وفى سياق متصل سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسية اليوم الجمعة، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.69 جنيه للشراء.

15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.69 جنيه للشراء.
 
15.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

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الدولار

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