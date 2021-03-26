سباق دراجات وسباحة وجرى بكورنيش السويس بمشاركة جميع الأعمار.. فيديو وصور

السويس- سيد نون

رصدت كاميرا فيديو "اليوم السابع"، اليوم الجمعة انطلاق بطولة الجمهورية للرياضات المركبة "الترايثلون"، بكورنيش السويس الجديد، بمشاركة لاعبين من مختلف محافظات الجمهورية، وشارك في البطولة لاعبين من 8 سنوات الى 70 عاما.

وقال الكابتن محمد الصغير، مدير البطولة، المدير الفني لمنتخب لمصر للترايثلون، إن البطولة يشارك بها مختلف الأعمار السنية ، لافتا إلى أن البطولة عبارة عن 500 متر سباحة و15 كيلو دراجات و4 كيلو جرى.

وأضاف محمد الصغير، أن البطولة فرصة للاعبين استعداد لبطولة كأس أفريقيا والبطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ومن جانب آخر، قامت مديرية أمن السويس بتأمين البطولة في كورنيش السويس، وتواجد قيادات أمنية.

سباق دراجات وسباحة وجرى بكورنيش السويس



سباق دراجات وسباحة وجرى بكورنيش السويس



سباق دراجات وسباحة وجرى بكورنيش السويس