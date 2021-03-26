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رئيس المجلس الرئاسى الليبى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 10:55 م
رئيس المجلس الرئاسى الليبى يعزى الرئيس السيسي فى ضحايا حادث قطارى سوهاج رئيس المجلس الرئاسي الليبى ﻣﺤﻤﺪ المنفى
كتب أحمد جمعة

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بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبى ﻣﺤﻤﺪ المنفى ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي فى ضحايا حادث قطاري سوهاج. 
 
وقال الرئيس المنفي في برقيته للرئيس السيسي: "نبعث لسيادتكم وللحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج. "
 
أكد المنفى كامل تضامنه مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين. 
 
 

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