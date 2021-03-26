

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، في جلسة برلمانية ردا على سؤال حول إمكانية الترحيب واستقبال بايدن لحضور الألعاب الأولمبية.

وردا على أسئلة في لجنة الميزانية في مجلس النواب الياباني، أشار سوجا إلى أن قادة مجموعة الدول الصناعية السبع دعموا اليابان في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو كما هو مخطط لها.



وكان زعماء مجموعة السبع قد أعلنوا في بيان مشترك شهر فبراير الماضي أنهم سيدعمون التزام اليابان بعقد الألعاب "بطريقة آمنة هذا الصيف كرمز للوحدة العالمية في التغلب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



ومن المقرر افتتاح الأولمبياد في 23 يوليو المقبل، أي بعد مرور عام من الموعد الأصلي بسبب انتشار فيروس كورونا.



بينما لا تزال الشكوك حول ما إذا كان بإمكانهم المضي قدما، قرر المنظمون، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة العاصمة طوكيو، الأسبوع الماضي، استبعاد الجمهور الأجانب من حضور أولمبياد طوكيو هذا الصيف، كإجراء احترازي وسط الوباء.



وعلى الرغم من المخاوف الصحية العميقة، بدأت المرحلة اليابانية من تتابع الشعلة الأولمبية أمس في مقاطعة فوكوشيما، الأكثر تضررا من الانهيار النووي الناجم عن الزلزال والتسونامي الهائل عام 2011.



ولمنع انتشار الفيروس، يطلب من حاملي الشعلة الذين سيجوبون 47 مقاطعة في اليابان الاحتفاظ بسجل لحالتهم الصحية