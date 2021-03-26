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رئيس وزراء العراق يعزي مصر ويعلن تأجيل القمة الثلاثية مع القاهرة والأردن

الجمعة، 26 مارس 2021 06:08 م
رئيس وزراء العراق يعزي مصر ويعلن تأجيل القمة الثلاثية مع القاهرة والأردن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، التعازي للقيادة المصرية والشعب المصري في ضحايا حادث تصادم قطاري بمحافظة سوهاج اليوم الجمعة، وأسفر عن وقوع عددا من الضحايا والمصابين.

وكتب رئيس الوزراء العراقي، على تويتر: "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين. وتضامناً مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لأنعقادها".

تغريدة رئيس الوزراء العراقي
تغريدة رئيس الوزراء العراقي

 

 


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