ديلى ميل: ظهور مرض غامض بنيجريا أدى لمقتل فتاة وإصابة 30 أخرين

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن ظهور مرض مجهول بدولة نيجيريا أدى إلى مقتل فتاة وإصابة أكثر من 30 تلميذاً بالمرض في مدرسة داخلية، ووفقا للتقرير انتشر المرض الغامض في كلية البنات الحكومية في سوكوتو مما أسفر عن مقتل تلميذ واحد وإدخال أكثر من 30 طالبًا إلى المستشفى وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.



مرض غامض بنيجريا

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" ظهرت صور لعشرات الفتيات اللائي يرقدن على حصائر على أرضية المدرسة الداخلية وهن يبدون في حالة خمول شديد، وقال مدير الصحة العامة في سوكوتو أحمد عبد الرحمن لـ TVCNews إنه تم إدخال أكثر من ثلاثين طالبًا إلى مستشفى محلي نتيجة لتفشي المرض، ولم يكشف عن أي تفاصيل عن الفتاة التي توفيت ، لكنه قال إن مسؤولي الصحة أخذوا عينات من الطلاب المرضى للتحقق من طبيعة المرض.



مرض غامض جديد

فيما كشف مفوض العلوم والتكنولوجيا الدكتور جولو هارونا إن حكومة الولاية أرسلت عشرة أطباء إلى المدرسه، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الوضع بسبب التدخل السريع حيث تم عزل جميع الطلاب المصابين للحد من انتشار المرض".



مرض غامض

كانت نيجريا قد شهدت واقعه أخرى، حيث تأتى أخبار المرض الغامض بعد وفاة ثلاثة أشخاص ونقل 284 شخصًا إلى المستشفى بعد تناول مشروبات فواكه منتهية الصلاحية في نيجيريا، قال مسؤولون الثلاثاء الماضي إن تفشي المرض انتشر في ثماني بلدات بالقرب من مدينة كانو الشمالية الغربية، وأعلن مفوض الصحة بولاية كانو ، الدكتور أمينو إبراهيم تسانياوا إن الحادث وقع عندما شرب المرضى مشروبات مسحوق حامض الستريك منتهية الصلاحية، وأوضح إن تفشي المرض أثر على 284 شخصًا ، حيث يتلقى 183 مريضًا العلاج حاليًا في المستشفى و 101 غادروا المستشفيات.