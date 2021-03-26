دعم مستشفيات سوهاج بفريق طبى من المنيا للمساهمة لعلاج مصابى حادث القطارين

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للتعامل مع تداعيات حادث تصادم قطاري سوهاج .

كما كلف المحافظ، إدارة النقل الجماعي بتخصيص أتوبيس لنقل فريق طبي مكون من 10 أطباء تخصصات جراحة وعظام وطوارئ و10 من التمريض، للسفر لمحافظة سوهاج، لدعم الخدمة الصحية بمستشفيات سوهاج، وتوفير أوجه الدعم اللازم، والمساهمة في التخفيف من حدة الأزمة .

وكان محافظ المنيا، قد نعي ببالغ الحزن والأسي شهداء حادث تصادم قطارين بمحافطة سوهاج اليوم الجمعة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.