دراسة: الضغط النفسي الناتج عن الانفصال يصيب بمتلازمة القلب المكسور

كتبت هند عادل

كشفت دراسة أمريكية أجراها باحثين بجامعة هارفارد، عن أن الضغط النفسي الناتج عن الانفصال يعزز النشاط في اللوزة الدماغية وقد يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة القلب المكسور، حيث وجد الباحثون أنه كلما زاد النشاط في الخلايا العصبية في منطقة اللوزة في الدماغ، تتطور متلازمة القلب المكسور بشكل أسرع.



متلازمة القلب المكسور

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن متلازمة القلب المكسور والمعروفة أيضًا باسم متلازمة تاكوتسوبو (TTS) هي حالة قلبية نادرة ومميتة في بعض الأحيان، تحدث عادة نتيجة الإجهاد العاطفي أو البدني الشديد ، مثل المرض مفاجئ ، أو الانفصال ، أو فقدان شخص عزيز أو حادث خطير، لكن هذه الدراسة تُظهر أن النشاط المرتبط بالتوتر في اللوزة الدماغية يمكن أن يكون سببًا للإصابة بهذه المتلازمة.

ما هي اللوزة الدماغية؟



القلب المكسور

اللوزة الدماغية هي مركز المشاعر والسلوك العاطفي والتحفيز البشر لديهم اثنين من اللوزة المخية واحدة في كل الفص الصدغي من الدماغ، تتكون كل لوزة من مجموعة خلايا عصبية، تتحكم اللوزة في العواطف والتحفيز والتعلم والذاكرة وهي ضرورية للقدرة على الشعور ببعض المشاعر وإدراكها لدى الآخرين، تشارك اللوزة أيضًا في التحكم في الجهاز العصبي اللاإرادي وتنظيم وظائف القلب.



شكل القلب المنكسر

وقال مؤلف الدراسة الدكتور أحمد توكل بمستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية : "يمكن أن يكون نشاط الدماغ المتزايد المرتبط بالتوتر بالفعل سببًا مهمًا لمتلازمة القلب المنكسر، وقد يلعب النشاط البيولوجي العصبي المتزايد المرتبط بالإجهاد في اللوزة الدماغية ، والذي يوجد قبل سنوات من حدوث متلازمة القلب المنكسر ، دورًا مهمًا في تطوره وقد يتنبأ بتوقيت المتلازمة.

ومتلازمة القلب المنكسر هي حالة ناتجة عن الإجهاد، تتميز بضعف مؤقت مفاجئ لعضلات القلب مما يتسبب في انتفاخ البطين الأيسر للقلب من أسفل بينما تظل الرقبة ضيقة، يؤدي هذا إلى تكوين شكل يشبه مصيدة الأخطبوط اليابانية ، "تاكوتسوبو" ، والتي اشتق اسمها منها، وتشبه أعراض متلازمة القلب المكسور النوبة القلبية مع آلام في الصدر وضيق في التنفس ، ولكن بدون انسداد حاد في الشرايين التاجية، تشمل العلامات الأخرى للحالة تضخم البطين الأيسر وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والإغماء، في بعض الحالات.

ويأتي اسم "متلازمة تاكوتسوبو" من الشكل الذي يتخذه القلب خلال نوبة حسرة أو حزن تمتد حجرة الضخ اليسرى للقلب إلى الخارج مثل البالون ، بينما تنقلب قاعدة العضلة وتسحب إلى الداخل التأثير المشترك يجعل القلب أضعف من أن يضخ الدم بشكل صحيح.