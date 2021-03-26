جونسون وبايدن يؤكدان ضرورة عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي

رويترز

تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة وعبرا عن قلقهما إزاء رد فعل الصين على فرض عقوبات عليها وقالا إن إيران لابد أن تعود للالتزام بالاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم جونسون في بيان "اتفق الزعيمان على ضرورة عودة إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي".

وتابع "فيما يتعلق بالصين، تناول رئيس الوزراء والرئيس (بايدن) الخطوة المهمة التي اتخذتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وشركاء دوليون آخرون في وقت سابق من الأسبوع الجاري لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في شينجيانغ وعبرا عن قلقهما حيال العمل الانتقامي الذي قامت به الصين".