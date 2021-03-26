اليوم السابع
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خالد صلاح
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تونس.. إحباط عملية هجرة غير شرعية والقبض على 80 شخصًا

الجمعة، 26 مارس 2021 07:47 م
تونس.. إحباط عملية هجرة غير شرعية والقبض على 80 شخصًا مهاجرين- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن الوحدات البحرية بإقليم الحرس البحري تمكنت من ضبط مركب صيد بسواحل ولاية صفاقس، على متنه 80 شخصا أثناء محاولة القيام بعملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية.


وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أنه تم القبض على 76 شخصا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة، و4 تونسيين من بينهم 3 أشخاص مفتش عنهم في قضايا حق عام، وصادرة في شانهم أحكام بالسجن.


وقد تم حجز المركب المستغل في عملية الهجرة غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المجموعة التي تم القبض عليها.


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هجرة غير شرعية

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الهجرة الى اوروبا

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