اليوم السابع
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توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لشدة الرياح لليوم الخامس على التوالى

الجمعة، 26 مارس 2021 04:36 م
توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لشدة الرياح لليوم الخامس على التوالى ميناء البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، اليوم الجمعة، لليوم الخامس على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

 وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي ، إشارة من ميناء البرلس ، باستمرار توقف حركة الصيد ، اليوم الجمعة ، لليوم الخامس ،نظراً لسوء الأحوال الجوية ،ارتفاع الأمواج عن معدلاتها  الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم  للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

 كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته الي رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

 ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.


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