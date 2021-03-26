تفجير برجين قديمين فى مدينة روسية يؤدى لانقطاع الكهرباء.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

نفذت السلطات فى مدينة موروم الروسية، عملية تفجير لبرجين عملاقين قديمين فى المدينة، وأظهرت لقطات جوية عرضتها شبكة "روسيا اليوم"، لحظة تفجير البرجين وانهيارهما فى نفس التوقيت دون أن تحدث أى اضرار للمبانى المجاورة لهما، ولكن تسببت عملية التفجير فى انقطاع الكهرباء وبعض المشاكل فى شبكات تزويد بعض أحياء المدينة بالماء الساخن.

وأعلنت نيابة مقاطعة فلاديمير الروسية، فتح التحقيق في حادث التفجير الموجه للبرجين القديمين فى مدينة موروم، بسبب أن عملية التفجير أسفرت عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ومشاكل فى شبكات تزويد بعض أحياء المدينة بالماء الساخن للسكان.



البرجان قبل التفجير



لحظة تفجير البرجين

ويشار إلى أنه فى عملية تفجير مبنى آخر باحترافية ولكن فى أمريكا، سجل مقطع فيديو توثيق عملية تفجير ونسف مبنى ضخم فى ولاية فرجينيا الأمريكية، وتم هدم المبنى المكون من 21 طابقا فى وسط مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، وذلك عن طريق إحداث انفجار داخلى.



الأتربة تغطى المدينة



أتربة كثيفة بعد التفجير

وأظهر الفيديو سقوط البرج الذى كان مخصصا لأعمال إدارية، خلال فترة وجيزة لم تتجاوز 20 ثانية فقط، وكان البرج تابعا لشركة "دومنيون إنيرجى" واكتمل بناؤه عام 1978، وظل شاغرا منذ الخريف الماضى عندما نقلت الشركة مكاتبها إلى مبنى جديد، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

واقعة نسف المبنى الإدارى تمت فى يونيو الماضى، ولم يكن لنسف المبنى الإدارى الضخم فى ولاية فرجينيا الأمريكية، علاقة بأحداث الشغب والتخريب التى شهدتها عدة ولايات أمريكية وقتها على خلفية واقعة قتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.