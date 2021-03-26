تعرف على وصايا المرور لقيادة السيارة خلال سوء الطقس

قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، مجموعة من الإرشادات والنصائح، لتجنب الحوادث أثناء القيادة فى الأحوال الجوية السيئة بشكل عام.
يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الحوال الجوية فى هذه الأيام.
يأتى ذلك فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات بالطرق داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الحوال الجوية فى هذه الأيام.
وشملت نصائح المرور للوقاية من الحوادث ما يلى:
- تأجيل رحلتك لحين الانتهاء من الشبورة ووضوح الرؤية.
- إضاءة جميع أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض.
- استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
- استخدام أنوار الانتظار حتي تكون مرئيا بالنسبة للغير.
- فتح زجاج سيارتك بدرجة تمنع تكثف الماء داخلها.
- سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
- استعمال مساحات المطر.
- استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.
- عدم التوقف في منطقة الشبورة.
- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.
- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.
- مضاعفة مسافة الأمان بينك السيارة التي أمامك.
- السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.
- عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.
- اتبع نصائح رجل المرور حتى تصل سالما.
- عند وجود أعطال يرجى الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء 30 مارس 2021، حيث يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل، كما يلى:
- يوم الجمعة 26 مارس:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد.
- يوم السبت 27 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الأحد 28 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الاثنين 29 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- يوم الثلاثاء 30 مارس:
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
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