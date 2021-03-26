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تعرف على إجراءات الحجر الزراعى لمواجهة غش الصادرات الزراعية

الجمعة، 26 مارس 2021 03:00 ص
تعرف على إجراءات الحجر الزراعى لمواجهة غش الصادرات الزراعية محاصيل زراعية - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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حددت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة عددا من الإجراءات المشددة لمواجهة التلاعب في الصادرات الزراعية، لتلافى وجود تلاعب من بعض الشركات ومحطات التعبئة، بعد اكتشاف العديد من المخالفات الخاصة بسحب عينات من لوطات غير مكتملة أو غير موجودة وعدم الالتزام بالتحفظ على اللوطات لحين ورود النتائج.  
 
1- قرر الحجر الزراعى أنه في حالة اكتشاف أى مخالفات جديدة من هذا النوع سوف يتم توقيع الجزاءات المناسبة على مهندسى الحجر المخالفين.
 
2- إلغاء نتائج العينات غير المكملة أو غير الموجودة بالمحطة، وسوف يتم تدوير كافة الكميات الموجودة بالمحطة من خام أو لوطات غير مكتملة إلى السوق المحلي وعدم السماح بتصديرها وتطهير المحطة قبل استئناف العمل بها .
 
3- فى حال تكرار المخالفة يتم وقف تعامل الحجر الزراعى مع الشركات والمحطات المخالفة. 
 
4- تتم مطالبة جميع المصدرين بضرورة الإحاطة والالتزام بتعليمات الحجر الزراعى واتباع قوعد الفحص السليمة التى تستهدف التأكد من سلامة الشحنات المصدرة، وتوافقها مع اشتراطات الدولة المستوردة وحماية للمصدر وحماية لسمعة الصادرات الزراعية المصرية.

الحجر الزراعى

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