اليوم السابع
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تشكيل فريق من النيابة الإدارية ولجنة هندسية لمتابعة حادث تصادم قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 01:50 م
تشكيل فريق من النيابة الإدارية ولجنة هندسية لمتابعة حادث تصادم قطارى سوهاج حادث تصادم قطارى سوهاج
كتب عبد الله محمود

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تتابع النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، رئيس الهيئة، تطورات حادث تصادم قطارين فى سوهاج الذى وقع اليوم الجمعة، والذى أسفر حتى الأن عن إصابة ما يقرب من 50 شخصا، حيث سيتم تشكيل فريق من النيابة الإدارية لمتابعة ما ستسفر عنه التحقيقات، كما سيتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث، لبيان أسباب وقوعه.

 

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أعلن أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة شكلت غرفة عمليات لمتابعة واقعة حادث تصادم قطارين فى سوهاج.

 

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتوجه الآن إلى موقع حادث تصادم قطارين سوهاج.

 

 


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