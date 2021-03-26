اليوم السابع
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تساقط الأمطار ببورسعيد وانخفاض في درجات الحرارة.. فيديو وصور

الجمعة، 26 مارس 2021 12:20 م
تساقط الأمطار ببورسعيد وانخفاض في درجات الحرارة.. فيديو وصور تساقط الأمطار ببورسعيد وانخفاض في درجات الحرارة
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من شاطئ بورسعيد، بالتزامن مع الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة من سقوط خفيف للأمطار وارتفاع للأمواج. 

وتشهد محافطة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، سقوطا خفيفا للأمطار على غالبية أنحاء وشوارع المدينة، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة، وارتفاع الأمواج بالشاطئ، ما أثر على حركة الصيد، صاحبها غيوم كثيفة بسماء المدينة، وانخفاض في درجات الحرارة ورياح متوسطة. 
 
 
ورفعت أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد حالة الاستعداد، لمواجهة أي تداعيات لسقوط الأمطار وسحب تجمعات المياه من الشوارع، كما تنعقد غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف.
 
وقال محمد السحراوي، نقيب الصيادين ببورسعيد، إنه تم استئناف حركة الصيد أمس علي الرغم من كوننا في هذه الأيام بنوة الحسوم، مضيفاً أنه فضل عدد من الصيادين عدم ممارسة الحرفة خلال هذه الأيام. 
 
وفي سياق متصل، انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس ويعمل كوبري النصر العائم طبقا لمواعيده المحددة.
 
العشرات يستمتعون بالشاطئ
العشرات يستمتعون بالشاطئ

المراكب علي الشاطئ
المراكب علي الشاطئ

شاطئ بورسعيد اليوم الجمعه
شاطئ بورسعيد اليوم الجمعه

كافتيريات شاطئ بورسعيد
كافتيريات شاطئ بورسعيد

مراكب الصيد ترسو علي الرمال
مراكب الصيد ترسو علي الرمال

مياه شاطئ بورسعيد
مياه شاطئ بورسعيد

 


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