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تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات 537 عاملا مصريا عائدا من الأردن..اعرف الأسماء

الجمعة، 26 مارس 2021 10:29 ص
تحويل 8.5 مليون جنيه مستحقات 537 عاملا مصريا عائدا من الأردن..اعرف الأسماء وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في عمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى في الأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 32 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 537 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

 

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن المستحقات بلغت 547 ألفاً و 374 دولاراً، أى ما يعادل 8 ملايين و 566 ألفاً و410 جنيهات مصرية تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بالأردن، ناشد فيه الملحق العمالى جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالى بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

 


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