تحرك جزئى للسفينة الجانحة بقناة السويس واستمرار محاولة تعويمها.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

نجحت محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، فى تحريك جزء بسيط منها، وسط محاولات لإعادة تعويمها بشكل كامل، وشملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة فى مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن، وعزت عادل.

وانتهت عمليات التكريك الخاصة التى تشرف عليها قناة السويس، فى مقدمة السفينة الجانحة بالقناة، فى النقطة 151 ترقيم، بعد إزالة وتكريك 20 ألف متر مكعب من الرمال، وبدأت عمليات التعويم من خلال القاطرة بركة 1، والقاطرة عزت عادل.

وقالت هيئة قناة السويس، إنه اتصالا بالجهود المبذولة حاليًا لتعويم سفينة الحاويات التى جنحت أثناء مرورها بقناة السويس، فإنها تُثمن هيئة قناة السويس ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة فى تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها فى هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة والتى تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التى تربط بين البلديّن.

وأعربت هيئة قناة السويس عن صادق الامتنان أيضًا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة فى هذا الشأن؛ مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، مؤكدةً حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية فى القناة فى أقرب وقت.

واستعانت هيئة قناة السويس، بشركة هولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإنقاذ البحرى، للمشاركة فى عملية تعويم السفينة التى تحمل علم بنما، وجانحة فى نقطة 151 ترقيم قناة السويس.

وشكلت قناة السويس، لجنة إدارة الأزمات بالهيئة برئاسة الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وتم عقد اجتماع مع فريق عمل الشركة الهولندية وهى أحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الإنقاذ البحرى، وأشادت الشركة الهولندية بالإجراءات التى اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، وتم وطرح السيناريوهات المقترحة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتًا، بالمجرى الملاحى لقناة السويس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها فى القناة وفقًا للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة بمشيئة الله.

وتتبع سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.